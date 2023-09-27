Гарцев Андрей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гарцев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1927
Дочь: Орлова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Спасская Полисть
Похороны
Неизвестно
Спасская Полисть