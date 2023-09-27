Гарцев Андрей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарцев Андрей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарцев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1927

Дочь: Орлова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Спасская Полисть
Похороны
Неизвестно
Спасская Полисть
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