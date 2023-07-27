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Дьякова Анастасия Пудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дьяков Алексей Захарович

Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич

Рождение ребёнка
29.01.1881

Сын: Дьяков Семён Захарович

Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич

Рождение ребёнка
23.06.1882

Сын: Дьяков Иван Захарович

Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Антон Захарович

Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Захар Гордеевич

Смерть
Неизвестно