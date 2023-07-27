Дьякова Анастасия Пудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич
Рождение ребёнка
29.01.1881
Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич
Рождение ребёнка
23.06.1882
Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Захар Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно