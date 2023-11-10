Будюкина Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1913
Дата смерти05.05.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Отец: Афанасьев Андрей Денисович
Мать: Афанасьева Афанасия
Рождение ребёнка
19.04.1948
Дочь: Митракова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Будюкин Николай Васильевич
Демино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Семенович(?)
Смерть
05.05.1989