Будюкина Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будюкина Лидия Андреевна

Место рождения

Тулпан, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

05.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: Афанасьев Андрей Денисович

Мать: Афанасьева Афанасия

Тулпан, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1948

Дочь: Митракова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Будюкин Николай Васильевич

Демино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Семенович(?)

Смерть
05.05.1989
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