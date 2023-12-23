Хафиза Бикташ кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Галия Абдулвахит кызы
Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Галита Абдулвахит кызы
Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы
Рождение ребёнка
1846
Сын: Абдулкагир Абдулвахит углы
Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно