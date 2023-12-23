Хафиза Бикташ кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафиза Бикташ кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Роман (Тимерзян) Архипов

Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Галия Абдулвахит кызы

Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Галита Абдулвахит кызы

Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы

Рождение ребёнка
1843

Сын: Разитдин Абдулвахит углы

Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы

Рождение ребёнка
1846

Сын: Абдулкагир Абдулвахит углы

Отец ребёнка: Абдулвахит Мулкаш углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвахит Мулкаш углы

Смерть
Неизвестно
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