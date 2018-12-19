Сорокина (Данилова) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти19.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Данилов Михаил
Мать: Данилова ?
Рождение ребёнка
06.11.1956
Рождение ребёнка
28.02.1959
Рождение ребёнка
11.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2018