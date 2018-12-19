Сорокина (Данилова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Данилова) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

19.12.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Данилов Михаил

Мать: Данилова ?

Рождение ребёнка
06.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Васильевич

Смерть
19.12.2018
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