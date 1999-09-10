Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1925
Дата смерти10.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудин Михаил Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.09.1999