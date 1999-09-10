Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна

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Место рождения

Красный Май, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

10.03.1925

Дата смерти

10.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Май, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудин Михаил Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.09.1999
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