Юсупова БибиХадича Ахмадулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмадулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Юсупов Нуретдин Хаертдинович
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Рождение ребёнка
18.08.1891
Дочь: Губайдуллина Фахурниса Хаертдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Каратмень, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Махруйбика Хаертдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Рождение ребёнка
05.09.1898
Сын: Юсупов Низамутдин Хаертдинович
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Курамшина Разыя Хаертдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Низаметдин Хаертдинович
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Зиятдин Хаертдинович
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ялышева Рауза Хаертдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)