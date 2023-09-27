Юсупова БибиХадича Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова БибиХадича Ахмадулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмадулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Юсупов Нуретдин Хаертдинович

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Рождение ребёнка
18.08.1891

Дочь: Губайдуллина Фахурниса Хаертдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Каратмень, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Махруйбика Хаертдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Рождение ребёнка
05.09.1898

Сын: Юсупов Низамутдин Хаертдинович

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Курамшина Разыя Хаертдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Низаметдин Хаертдинович

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Зиятдин Хаертдинович

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ялышева Рауза Хаертдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Хаертдин Хасанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Хаертдин Хасанович

Смерть
1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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