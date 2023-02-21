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Прохорова Мария Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.05.1886

Дата смерти

Около ?.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1908

Дочь: Матрена Александровна

Отец ребёнка: Федосов Александр

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Матвеева Марина Александровна

Отец ребёнка: Федосов Александр

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Прохоров Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович

Смерть
Около ?.09.1949
Сомово, Мценский район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Сомово, Мценский район, Орловская область
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