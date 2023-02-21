Прохорова Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.05.1886
Дата смертиОколо ?.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 01.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1908
Дочь: Матрена Александровна
Отец ребёнка: Федосов Александр
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Матвеева Марина Александровна
Отец ребёнка: Федосов Александр
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1928
Сын: Прохоров Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Павлович
Смерть
Около ?.09.1949
Похороны
Неизвестно