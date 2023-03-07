Сидоренко Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сидоренко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко Ольга Илларионовна
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943