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Сидоренко Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сидоренко Яков

Мать: не указана

Латное, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Ольга Илларионовна

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Ольга Илларионовна

Смерть
1943
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