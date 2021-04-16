Викторова (Голикова) Александра Дмитриевна 26.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Викторова (Голикова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1927

Дата смерти

16.04.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Викторов Иван Васильевич

Бракосочетание
18.01.1948

Муж: Викторов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.04.2021

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