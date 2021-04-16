Викторова (Голикова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1927
Дата смерти16.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Викторов Иван Васильевич
Бракосочетание
18.01.1948
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.04.2021