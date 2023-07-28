Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Михайлова

Васса Михайлова

Место рождения

Тараханово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суров Михаил Федоров

Мать: Евдокия Иванова

ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Упоминание
1819
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
После 1819