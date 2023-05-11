Холодная Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Холодный Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно