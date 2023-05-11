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Холодная Марина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Холодный Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодный Афанасий Федорович

Смерть
Неизвестно