Сагитова Гюльминур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
После ареста мужа, спасаясь от преследова- ний, с младшими детьми уехала в Среднюю Азию.
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1935
Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: (Сагитова) Нэркэз Исхаковна
Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович
Рождение ребёнка
06.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович
Смерть
Неизвестно