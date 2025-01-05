Сагитова Гюльминур Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сагитова Гюльминур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
До 1935 г.р.
До 1935 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
После ареста мужа, спасаясь от преследова- ний, с младшими детьми уехала в Среднюю Азию.
Бракосочетание
До 1926

Муж: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сагитов Шамиль Исхакович

Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1935

Сын: Сагитов Ирек Исхакович

Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович

Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: (Сагитова) Нэркэз Исхаковна

Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович

Рождение ребёнка
06.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович

Смерть
Неизвестно

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