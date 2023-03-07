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Кузьмин Георгий

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Место рождения

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

13.02.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933

Отец: Кузьмин Пётр

Мать: Кузьмина Ульяна

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Образование
Между 1950 и 1953
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Якутский лесной техникум. Техник-лесовод
Образование
Между 1953 и 1956
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутское военное авиационно-техническое училище. Обслуживание реактивных двигателей и самолетов. Техник
Образование
Между 1957 и 1963
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Якутский гос. университет. Инженерно-технический ф-т. Горное отделение. Разработка полезных ископаемых.
Рождение ребёнка
20.08.1963

Дочь: Кузьмина Ирина

Мать ребёнка: Кузьмина, Собардахова Аиза

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
1963
Институт мерзлотоведения СО РАН.
Научный работник. | Институт мерзлотоведения СО РАН.
Рождение ребёнка
07.06.1966

Сын: Кузьмин Юрий

Мать ребёнка: Кузьмина, Собардахова Аиза

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
05.02.1975

Дочь: Сибгатулина Юлия

Мать ребёнка: Метляева Эльвира

Бракосочетание
13.12.1978

Жена: Метляева Эльвира

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
1980
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
преподаватель, доцент. Должность профессора | Якутский государственный университет
Развод
Неизвестно

Жена: Кузьмина, Собардахова Аиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина, Собардахова Аиза

Место жительства
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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