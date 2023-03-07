Кузьмин Георгий
Место рождения
Дата рождения13.02.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933
Отец: Кузьмин Пётр
Мать: Кузьмина Ульяна
Образование
Между 1950 и 1953
Якутский лесной техникум. Техник-лесовод
Образование
Между 1953 и 1956
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутское военное авиационно-техническое училище. Обслуживание реактивных двигателей и самолетов. Техник
Образование
Между 1957 и 1963
Якутский гос. университет. Инженерно-технический ф-т. Горное отделение. Разработка полезных ископаемых.
Рождение ребёнка
20.08.1963
Дочь: Кузьмина Ирина
Мать ребёнка: Кузьмина, Собардахова Аиза
Работа или профессия
1963
Институт мерзлотоведения СО РАН.
Научный работник. | Институт мерзлотоведения СО РАН.
Рождение ребёнка
07.06.1966
Сын: Кузьмин Юрий
Мать ребёнка: Кузьмина, Собардахова Аиза
Рождение ребёнка
05.02.1975
Дочь: Сибгатулина Юлия
Мать ребёнка: Метляева Эльвира
Бракосочетание
13.12.1978
Жена: Метляева Эльвира
Работа или профессия
1980
преподаватель, доцент. Должность профессора | Якутский государственный университет
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно