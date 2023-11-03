Шадрин Владимир Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Шадрин Михаил Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Киселева Елена Владимирова
Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Владимирова
Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Сергей
Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лахтина Анна Владимирова
Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Лебедева, Усениновская волость, Туринский уезд
Смерть
Неизвестно