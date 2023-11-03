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Шадрин Владимир Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Шадрин Михаил Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Шадрин Иона Владимиров

Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Киселева Елена Владимирова

Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Владимирова

Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Сергей

Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лахтина Анна Владимирова

Мать ребёнка: Шадрина Авдотья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Авдотья Михайлова

Лебедева, Усениновская волость, Туринский уезд
Смерть
Неизвестно
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