Шелеметева Авдотья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шелеметев Федор Герасимович
Отец ребёнка: Шелеметев Герасим Пахомович
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шелеметев Влас Герасимович
Отец ребёнка: Шелеметев Герасим Пахомович
Смерть
Неизвестно