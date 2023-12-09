Шелеметева Авдотья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Авдотья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шелеметев Федор Герасимович

Отец ребёнка: Шелеметев Герасим Пахомович

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шелеметев Влас Герасимович

Отец ребёнка: Шелеметев Герасим Пахомович

Смерть
Неизвестно
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