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Дубовская Анфиза Андреева

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.09.1859 ст.

Муж: Мухин Кузма Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Первым браком. Жених: Камызякского селения; жительствует в родительском доме. Невеста: дочь государственного крестьянина Камызякского селения Дубовского Андрея Романова; жительствует в родительском д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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