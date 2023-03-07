Дубовская Анфиза Андреева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1859 ст.
Первым браком. Жених: Камызякского селения; жительствует в родительском доме. Невеста: дочь государственного крестьянина Камызякского селения Дубовского Андрея Романова; жительствует в родительском д... Показать все
Смерть
Неизвестно