Колыханова Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.06.1887 ст.
Сын: Колыхалов Кирилл Семенович
Отец ребёнка: Колыханов Семён Александрович
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении Метрическая книга Введенско-Богородицкой церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Илецкого городка за 1887 г. Архив ГБУ "ОГАОО" Фонд Оренбургская духовная консистория г. Ор... Показать все
Смерть
Неизвестно