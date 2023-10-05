Колыханова Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыханова Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.06.1887 ст.

Сын: Колыхалов Кирилл Семенович

Отец ребёнка: Колыханов Семён Александрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении Метрическая книга Введенско-Богородицкой церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Илецкого городка за 1887 г. Архив ГБУ "ОГАОО" Фонд Оренбургская духовная консистория г. Ор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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