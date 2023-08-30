Zaretsky Zus'
Место рожденияBelarus
Дата рождения1912
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Zaretsky Leib
Мать: Zaretsky Fruma
Belarus
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Zaretsky Hina
Рождение ребёнка
17.03.1937
Сын: Zaretsky Aaron
Мать ребёнка: Zaretsky Hina
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942