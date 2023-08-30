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Zaretsky Zus'

Место рождения

Belarus

Дата рождения

1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Zaretsky Leib

Мать: Zaretsky Fruma

Belarus
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zaretsky Hina

Рождение ребёнка
17.03.1937

Сын: Zaretsky Aaron

Мать ребёнка: Zaretsky Hina

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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