Калугина Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Надежда васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Калугин Васильевич

Отец ребёнка: Калугин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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