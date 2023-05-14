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Красноумов Александр Михайлович

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Место рождения

Эстония, Нарва

Дата рождения

31.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Эстония, Нарва
Рождение ребёнка
06.08.2005

Сын: Красноумов Никита Александрович

Мать ребёнка: Логвинова Наталья Геннадьевна

Эстония, Нарва
Рождение ребёнка
12.06.2009

Дочь: Красноумова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Логвинова Наталья Геннадьевна