Красноумов Александр Михайлович
Место рожденияЭстония, Нарва
Дата рождения31.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Эстония, Нарва
Рождение ребёнка
06.08.2005
Сын: Красноумов Никита Александрович
Мать ребёнка: Логвинова Наталья Геннадьевна
Эстония, Нарва
Рождение ребёнка
12.06.2009
Дочь: Красноумова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Логвинова Наталья Геннадьевна