Алекссий Луквирд II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 06.12.1235
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рий Луквирд
Мать ребёнка: Индина Луквирд (Асвулд)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луквирд Илодар IV
Мать ребёнка: Индина Луквирд (Асвулд)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 06.12.1235