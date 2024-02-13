Алекссий Луквирд II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлекссий Луквирд II

Алекссий Луквирд II

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 06.12.1235

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рий Луквирд

Мать ребёнка: Индина Луквирд (Асвулд)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луквирд Илодар IV

Мать ребёнка: Индина Луквирд (Асвулд)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 06.12.1235

Мы используем куки для улучшения работы сайта.