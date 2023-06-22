Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Toor Tarmo
Toor Tarmo
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Toor Lembit
Между 1952 и 1955 г.р.
Мать
Toor (Nurm) Vaike
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Toor Lembit
Мать:
Toor Vaike
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь