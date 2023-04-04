Троян Екатерина Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Пелагия Григориева
Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Агафия Григориева
Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Троян Иван Григориев
Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно