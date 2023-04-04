Троян Екатерина Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Екатерина Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Троян Василий Григориев

Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Троян Павел Григориев

Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Пелагия Григориева

Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Троян Елисей Григориев

Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Агафия Григориева

Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Троян Иван Григориев

Отец ребёнка: Троян Григорий Евфимиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Григорий Евфимиев

Смерть
Неизвестно