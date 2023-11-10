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Снегирёв Михаил Прокопьевич
Снегирёв Михаил Прокопьевич
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Древо
Место рождения
Золотой Мыс
, Соликамский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
01.11.1879 ст.
Пол
Мужской
Отец
Снегирев Прокопий Васильевич
Вычислено 1843 г.р.
Мать
Снегирева (Щипицына) Пелагея Ионовна
Вычислено 1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879 ст.
Отец:
Снегирев Прокопий Васильевич
Мать:
Снегирева Пелагея Ионовна
Золотой Мыс
, Соликамский уезд, Пермская губерния
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