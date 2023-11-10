Снегирёв Михаил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирёв Михаил Прокопьевич

Место рождения

Золотой Мыс, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.11.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1843 г.р.

Мать

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879 ст.

Отец: Снегирев Прокопий Васильевич

Мать: Снегирева Пелагея Ионовна

Золотой Мыс, Соликамский уезд, Пермская губерния
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