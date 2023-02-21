Терентьев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1914
Жена: Анастасия Андреевна
Павел Терентьев 25 лет, запасный солдат д. Лапка-Сола. Аннастасия, дочь Андрея Никифорова. умершего, ей 28 лет, из Пектубайсолы.
Смерть
Неизвестно