Терентьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1914

Жена: Анастасия Андреевна

Павел Терентьев 25 лет, запасный солдат д. Лапка-Сола. Аннастасия, дочь Андрея Никифорова. умершего, ей 28 лет, из Пектубайсолы.
Смерть
Неизвестно
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