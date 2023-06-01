Лукичева (Шалыгина) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичева (Шалыгина) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1986

Отец: не указан

Мать: Шалыгина Людмила Николаевна