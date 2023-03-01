Триодин Свящ. Васильевич
Место рожденияНикиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Дата рождения1850
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Триодин Свящ. Николаевич
Мать: Александра Ивановна
Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Триодина Мария Сергеевна
Ершово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Триодина Мария Сергеевна
Смерть
1900