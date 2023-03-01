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Триодин Свящ. Васильевич

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Место рождения

Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.

Дата рождения

1850

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Триодин Свящ. Николаевич

Мать: Александра Ивановна

Никиткино, Егорьевский у., Рязанская губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Триодин Свящ. Иванович

Мать ребёнка: Триодина Мария Сергеевна

Ершово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Триодина Мария Сергеевна

Смерть
1900
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