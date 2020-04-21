Ленга Артём Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленга Артём Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2020

Отец: Ленга Денис Игоревич

Мать: Ленга Алина Эдуардовна

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