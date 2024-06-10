Елисеева Ольга Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева Ольга Кондратова

Елисеева Ольга Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Симеон Иванов

Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.

Сын: Елисеев Андрей Симеонов

Отец ребёнка: Елисеев Симеон Иванов

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 141 лл 69 об - 70 запись 51 (м) Родители: села Полянок крестьянин Симеон Иванов Елисеев и законная жена его Ольга Кондратова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ка... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.