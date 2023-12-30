Котовский Иван Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котовский Демьян
Мать: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котовская Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Котовская Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котовская Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котовская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Котовская Дуня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котовская Дуня