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Голощапов Николай Степанович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Голощапов Степан

Мать: Голощапова Евдокия

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Голощапова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Голощапова Василиса

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №38/349
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Василиса

Смерть
Неизвестно
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