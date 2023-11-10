Голощапов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Голощапов Степан
Мать: Голощапова Евдокия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Голощапова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Голощапова Василиса
Раскулачивание
10.05.1931
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №38/349
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голощапова Василиса
Смерть
Неизвестно