Лубенина Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубенина Софья Дмитриевна

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

12.08.1894

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1894
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1970
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
1970
Галич, город Галич, Костромская область
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