Лубенина Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1894
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1920
Место жительства
По 1932
Место жительства
По 1970
Смерть
1970