Румянцев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Румянцева Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Румянцева Мария Саввична
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Румянцев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Румянцева Мария Саввична
Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.
Дочь: Смирнова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Румянцева Мария Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Мария Саввична
Смерть
Неизвестно