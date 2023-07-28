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Румянцев Григорий Васильевич

Место рождения

Починок

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Румянцева Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Румянцева Мария Саввична

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Румянцев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Румянцева Мария Саввична

Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.

Дочь: Смирнова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Румянцева Мария Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Мария Саввична

Смерть
Неизвестно