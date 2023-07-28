Карпов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Карпов Иван Федорович

Мать ребёнка: Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно