Мосунов Юрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1949
Дата смерти26.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1949
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.03.1976
Дочь: Мосунова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.02.2000