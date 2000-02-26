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Мосунов Юрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1949

Дата смерти

26.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1976 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1949

Отец: Мосунов Евгений Михайлович

Мать: Мосунова (Кутыгина) Зинаида Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.03.1976

Дочь: Мосунова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.02.2000

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