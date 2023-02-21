Регер (фон Берген) Маргарета
Место рожденияГросс Лихтенау
Дата рождения22.09.1736
Дата смерти11.12.1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1736
Отец: Von Bergen Gerhard
Мать: Von Bergen Мария
Гросс Лихтенау
Рождение ребёнка
15.11.1766
Сын: ?
Отец ребёнка: Регер Корнелиус
Рождение ребёнка
27.02.1774
Сын: ?
Отец ребёнка: Регер Корнелиус
Рождение ребёнка
03.10.1776
Сын: Regier Peter
Отец ребёнка: Регер Корнелиус
Allmunsterberg, Kreis Marienberg, Westpreußen
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Регер Корнелиус
Смерть
11.12.1794
Хойбуден