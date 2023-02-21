Регер (фон Берген) Маргарета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регер (фон Берген) Маргарета

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Место рождения

Гросс Лихтенау

Дата рождения

22.09.1736

Дата смерти

11.12.1794

Пол

Женский

Отец

1704 г.р.

Мать

1704 г.р.

Муж

1743 г.р.

Дети

1766 г.р.
1774 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1736

Отец: Von Bergen Gerhard

Мать: Von Bergen Мария

Гросс Лихтенау
Рождение ребёнка
15.11.1766

Сын: ?

Отец ребёнка: Регер Корнелиус

Рождение ребёнка
27.02.1774

Сын: ?

Отец ребёнка: Регер Корнелиус

Рождение ребёнка
03.10.1776

Сын: Regier Peter

Отец ребёнка: Регер Корнелиус

Allmunsterberg, Kreis Marienberg, Westpreußen
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Регер Корнелиус

Смерть
11.12.1794
Хойбуден
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