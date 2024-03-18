(Васильева) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1946
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
16.01.1967
Сын: Кондрашин Эдуард Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашин Николай Леонидович
Рождение ребёнка
01.04.1973
Сын: Кондрашин Денис Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашин Николай Леонидович
Смерть
2003