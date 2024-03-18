(Васильева) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Валентина Андреевна

(Васильева) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1946

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Николай Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
16.01.1967

Сын: Кондрашин Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашин Николай Леонидович

Рождение ребёнка
01.04.1973

Сын: Кондрашин Денис Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашин Николай Леонидович

Смерть
2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.