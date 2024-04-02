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Волегов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1932

Сын: Волегов Павел Иванович

Мать ребёнка: Волегова Анна Ивановна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Волегов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Волегова Анна Ивановна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.09.1939

Дочь: Полуротова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Волегова Анна Ивановна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
16.01.1943
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