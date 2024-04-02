Волегов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти16.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1932
Мать ребёнка: Волегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Волегов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Волегова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1939
Дочь: Полуротова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Волегова Анна Ивановна
Смерть
16.01.1943