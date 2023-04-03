Овечкина (Тарасова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1911
Дата смерти2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1911
Рождение ребёнка
1932
Сын: Овечкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Овечкин Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Овечкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Рождение ребёнка
13.08.1956
Сын: Овечкин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович
Бракосочетание
15.02.1966
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2002