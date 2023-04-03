Овечкина (Тарасова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Тарасова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1911

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1911

Отец: Тарасов Иван Никифорович

Мать: Тарасова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Овечкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Овечкин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Овечкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
13.08.1956

Сын: Овечкин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Овечкин Дмитрий Феофанович

Бракосочетание
15.02.1966

Муж: Овечкин Дмитрий Феофанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2002