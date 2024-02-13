Колесникова (Свежинкина) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1954
Рождение ребёнка
27.07.1959
Рождение ребёнка
Около 09.05.1960
Дочь: Свежинкина (Колесникова) Нина
Отец ребёнка: Колесников Митрофан
Рождение ребёнка
01.07.1962
Рождение ребёнка
16.02.1966
Смерть
Неизвестно