Мартышова (Романова) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901
Отец: Романов Фёдор Михайлович
Мать: Романова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Лебедева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Мартышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартышов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Мартышов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно