Мартышова (Романова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышова (Романова) Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901

Отец: Романов Фёдор Михайлович

Мать: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Лебедева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Мартышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартышов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Мартышов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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