Бондарь Анатолий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Бондарь Федот Дорофеевич
Мать: Бондарь Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015