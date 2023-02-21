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Бондарь Анатолий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Бондарь Федот Дорофеевич

Мать: Бондарь Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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