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Петровский Василий Петровсич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Петровский Пётр Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.01.1889

Сын: Петровский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Екатерина

Рождение ребёнка
28.05.1898

Сын: Петровский (petrovskiy) Иван Васильевич (Ivan Vasilyevich)

Мать ребёнка: Петровская Екатерина

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Петровская Екатерина

Смерть
Неизвестно
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