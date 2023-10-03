Петровский Василий Петровсич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Петровский Пётр Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.01.1889
Сын: Петровский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Екатерина
Рождение ребёнка
28.05.1898
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Петровская Екатерина
Смерть
Неизвестно