Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1861
Сын: Василий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Марков
Рождение ребёнка
19.08.1868
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Марков
Рождение ребёнка
25.01.1871
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Марков
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Марков
Рождение ребёнка
02.01.1876
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Марков
Рождение ребёнка
03.07.1880
Сын: Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Марков
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Марков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно