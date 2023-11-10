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Пелагея Никифоровна

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1861

Сын: Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1868

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1871

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1876

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1880

Сын: Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Марков

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Марков

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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