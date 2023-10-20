Ильина Христинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1803 по 1810
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1810
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ильина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич
Рождение ребёнка
29.03.1833
Дочь: Говорухина Мария Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ильина Степанида Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Ильина Авдотья Александровка
Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич
Рождение ребёнка
28.10.1844
Дочь: Ильина Зиновия Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич
Смерть
После 1865