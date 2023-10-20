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Ильина Христинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1803 по 1810

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1810

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ильина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич

Рождение ребёнка
29.03.1833

Дочь: Говорухина Мария Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ильина Степанида Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Ильина Авдотья Александровка

Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1844

Дочь: Ильина Зиновия Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр Аникеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1865
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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