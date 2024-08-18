Никонова Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никонов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1867
Дочь: Никонова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно