Никонова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.08.1867

Дочь: Никонова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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