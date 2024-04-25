Марков Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Марков Федор Иванович

Мать: Маркова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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