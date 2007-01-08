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Андрюшин Станислав Артёмович
Андрюшин Станислав Артёмович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.2007
Пол
Мужской
Отец
Андрюшин Артём Николаевич
1978 г.р.
Мать
Андрюшина Светлана Валерьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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АУ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.2007
Отец:
Андрюшин Артём Николаевич
Мать:
Андрюшина Светлана Валерьевна
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