Андрюшин Станислав Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрюшин Станислав Артёмович

Андрюшин Станислав Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2007

Отец: Андрюшин Артём Николаевич

Мать: Андрюшина Светлана Валерьевна