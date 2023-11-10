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Петров Семен Дормидонтович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Петров Дормидонт Васильевич

Мать: Петрова Варвара Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.02.1895 ст.

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Петрова Анисия Даниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Петров неизвестно Семенович

Мать ребёнка: Петрова Анисия Даниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анисия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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