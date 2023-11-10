Петров Семен Дормидонтович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Рождение ребёнка
13.02.1895 ст.
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Петрова Анисия Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Петров неизвестно Семенович
Мать ребёнка: Петрова Анисия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анисия Даниловна
Смерть
Неизвестно